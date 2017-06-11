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Установлено оружие кратовского стрелка
Сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, из которого бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков застрелил четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС в воскресенье, 11 июня, сообщил источник в силовых структурах.
«По предварительной информации, он вел стрельбу из [ружья ] Иж-18 и [пистолета] "Маузер". Это оружие было найдено при Зенкове», — рассказал собеседник агентства.
Источник телеканала РЕН ТВ в свою очередь сообщил, что гранаты, которыми мужчина забрасывал силовиков, были времен Великой Отечественной войны. По его словам, в общей сложности Зенков использовал восемь боеприпасов. Отмечается также, что он начал вести себя неадекватно около двух месяцев назад, после смерти матери.
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