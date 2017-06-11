Установлено оружие кратовского стрелка

Сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, из которого бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков застрелил четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Об этом ТАСС в воскресенье, 11 июня, сообщил источник в силовых структурах.

«По предварительной информации, он вел стрельбу из [ружья ] Иж-18 и [пистолета] "Маузер". Это оружие было найдено при Зенкове», — рассказал собеседник агентства.