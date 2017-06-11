Полиция отпустила политика Вячеслава Мальцева

В ночь на воскресенье защитник говорил, что в доме Мальцева в селе Лохино у подмосковного города Одинцово шли обыски в рамках дела о нападении на полицейского. Пресс-секретарь близкой к политику "Партии националистов" заявлял РИА Новости, что Мальцева и ряд его соратников доставили в автозаке в РОВД Одинцово. По его данным, обыск проводился в рамках уголовного дела по 318-й статье в отношении соратника Мальцева Алексея Политикова, которого, как отметили в партии, увезли в СК.

"Мальцева отпустили, никаких обвинений против него не выдвинули", — сказал РИА Новости адвокат. Он отметил, что Политиков "остается задержанным".

"Пока у меня нет информации, что сегодня Басманный суд Москвы будет избирать Политикову меру пресечения", — заявил агентству Бадамшин.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания. Согласно материалам суда, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции".