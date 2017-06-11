В Забайкалье полицейские нашли две тонны недоставленных писем

В ходе проведения обысков в одной из квартир в Чите полицейские обнаружили две тонны недоставленной почтовой корреспонденции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Сотрудниками читинского городского управления МВД России установлено, что сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, является работником одного из почтовых отделений . По какой причине она складировала почтовые отправления в квартире у родственницы, в том числе судебные письма, сейчас выясняют полицейские", - говорится в сообщении.

Как сообщается, возбуждено дело об административном правонарушении.