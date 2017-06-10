Амстердамская полиция заявила об отсутствии признаков теракта в инциденте с наездом на людей

Пресс-секретарь полиции Амстердама Маржолейн Кёк заявила, что нет никаких свидетельств того, что наезд автомобиля на людей возле главного железнодорожного вокзала является террористической атакой.

«Нет никаких признаков того, что это террористическая атака», — цитирует Кёк Associated Press

В полиции также добавили, что автомобиль был обыскан, а водитель допрошен. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что недалеко от центрального вокзала в столице Голландии, Амстердаме автомобиль въехал в людей. По имеющейся информации, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы.

Отмечается, что автомобиль заехал на пешеходную часть улицы, где не должны были находиться автомобили.