Стрелка из Кратово блокировали в лесополосе неподалеку от поселка

Стрелок из Кратово блокирован и окружен сотрудниками Росгвардии в лесополосе неподалеку от поселка. Об этом в субботу, 10 июня, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах

«Местонахождение стрелка установлено, он блокирован в лесном массиве рядом с Кратово, сдаваться он отказался», — сказал он.

Источник добавил, что дом, из которого мужчина вел стрельбу, загорелся. Пожарные тушат его только снаружи, поскольку не исключается, что в доме могут находиться взрывные устройства

Правоохранители предполагают, что в нем могут находиться мины-ловушки. На место прибыла группа разминирования, которая обследует дом после ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Кратово, укрылся в сарае и применяет против штурмующих строение бойцов Росгвардии взрывные устройства.

10 июня стало известно, что женщина, пострадавшая в результате стрельбы в Кратово, скончалась в больнице. Ее муж был доставлен в это же медицинское учреждение в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь.