Кларксон о ДТП с Хаммондом: одна из самых страшных аварий, что я видел

Бывший ведущий Top Gear Ричард Хаммонд попал в ДТП в Швеции и был госпитализирован. По словам его коллеги Джереми Кларксон а, это было самая страшная авария из тех, что он видел.

По данным The Independent, инцидент произошел во время езды на суперкаре в кантоне Санкт-Галлен, когда автомобиль вылетел с горной дороги, перевернулся и сгорел. Хаммонд смог вылезти из транспортного средства, после чего его госпитализировали вертолетом. Как сообщил Кларксон, "к счастью, с Ричардом все хорошо".

Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй и Джереми Кларксон больше не ведут Top Gear, они ушли из программы в 2015-м из-за увольнения последнего после потасовки с продюсером. Теперь у знаменитой троицы новое шоу — The Grand Tour. Ожидается, что второй сезон выйдет в октябре.