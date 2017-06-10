Источник: устроивший стрельбу в Подмосковье скрылся из оцепленного дома

Мужчине, который устроил стрельбу в посёлке Кратово Раменского района Подмосковья удалось скрыться из дома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«Он скрылся. Зона оцепления расширяется, под контроль взят выезд из поселка», — заявил источник.

Отмечается, что рядом с Кратово расположена лесополоса и дорога на город Жуковский.

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Кратово неизвестный мужчина открыл из окна своего дома огонь по прохожим. Район оцепила полиция, бойцы Росгвардии штурмуют здание. По различным данным, в результате стрельбы ранены несколько человек, также сообщалось о погибших.