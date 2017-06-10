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Вылетевший в Краснодар самолет экстренно возвращается во Внуково
Пассажирский лайнер, который направлялся в Краснодар из Москвы, был вынужден вернуться в аэропорт Внуково.
Об этом говорят данные интернет-портала Flightradar24. Вылет произошел в 19:47 по московскому времени, однако по неизвестным причинам пассажирскому лайнеру пришлось вернуться.
Отмечается, что на борту находились 115 пассажиров. В данный момент не сообщается, когда они смогут проследовать в пункт назначения. Выясняются обстоятельста происшествия.
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