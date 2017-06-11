Источник уточнил данные по раненным в Кратово росгвардцейцам

Во время спецоперации в подмосковном Кратово, где 10 июня мужчина убил четырех человек, один сотрудник Росгвардии получил ранения средней тяжести, еще трое ранены легко. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«При штурме дома в поселке Кратово и попытке захватить стрелявшего были ранены несколько сотрудников Росгвардии. Один из них при взрыве гранаты получил ранения средней тяжести. Еще трое ранены легко. Состояние их здоровья у медиков опасения не вызывает», — сообщил он.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев , прибывший в Кратово, сказал, что во время спецоперации пострадали четыре спецназовца, получившие легкие ранения. Также он сообщил, что во время операции пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия.

Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина был ликвидирован в ходе совместной спецоперации подмосковных полицейских и Росгвардии в ночь на 11 июня.

На место спецоперации были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, в том числе, грузовики и бронированный транспорт.

Вечером 10 июня «Интерфакс» назвал имя кратовского стрелка. Им оказался бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков, увлекавшийся поиском оружия времен Второй мировой войны. Скорее всего, он вел огонь по стражам порядка из оружия, которое было восстановлено именно из таких находок.

Ранее МВД уточнили количество жертв стрелка из Кратово. По данным ведомства, в результате инцидента погибли четыре человека.