Соседи "кратовского стрелка" рассказали РИА Новости , что тот был "тихоней" и обычно вел себя спокойно.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Четыре человека погибли, трое были ранены. В ходе спецоперации "стрелок" был уничтожен. Источник в правоохранительных службах региона рассказал РИА Новости, что мужчина, устроивший стрельбу — бывший сотрудник МЧС и его зовут Игорь Зенков.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и всё", — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне.

"Вроде как он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что Зенков в Чечне не воевал, вёл себя "тихо и спокойно" и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.