Колокольцев: мотивы расстрела людей в Кратове будут установлены в ходе следствия

Мотивы расстрела людей в Кратово будут установлены в ходе следствия, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, в ходе спецоперации по обезвреживанию кратовского стрелка пострадали четыре сотрудника спецподразделений.

"Пострадали четверо спецназовцев. Они получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Владимир Колокольцев.

Кратовский стрелок отстреливался несколько часов, после того как он был блокирован правоохранителями, произошло 14 взрывов, добавил глава МВД.