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ТАСС

Колокольцев: мотивы расстрела людей в Кратове будут установлены в ходе следствия

Колокольцев прокомментировал ликвидацию стрелка в Кратово
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Мотивы расстрела людей в Кратово будут установлены в ходе следствия, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
По его словам, в ходе спецоперации по обезвреживанию кратовского стрелка пострадали четыре сотрудника спецподразделений.
"Пострадали четверо спецназовцев. Они получили легкие ранения. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Владимир Колокольцев.
Кратовский стрелок отстреливался несколько часов, после того как он был блокирован правоохранителями, произошло 14 взрывов, добавил глава МВД.
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