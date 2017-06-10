В Сети появилось видео, на котором водитель проехался по закрытой для автомобилей Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Молодой человек на Mercedes Gelandewagen устроил гонки прямо среди гулявших туристов. Сообщается, что во время движения он умудрился погладить лошадь, запряженную в карету.

Стоит отметить, что этим молодой человек решил не ограничиваться. После "покатушек" по Дворцовой он прокатился по лестнице Зимнего дворца, пишет сайт НТВ.Ru. Видео появилось на страничке Rich Russian Kids в социальной сети Instagram. Подпись под видео гласит: "Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика".

Ранее на этой же страничке было опубликовано видео того, как оранжевый Lamborghini на большой скорости едет по Кутузовскому проспекту. Водитель перестраивался без сигналов поворотника, используя полосы для общественного транспорта.