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Мажор на «Гелике» на камеру въехал на лестницу Эрмитажа
В Сети появилось видео с демонстративным катанием на «Гелендвагене» по Дворцовой площади и лестнице Зимнего дворца в Петербурге. Молодой человек на роскошной иномарке проехал прямо среди гулявших по площади туристов. Затем он прокатился по лестнице Зимнего дворца. Видео появилось в группе Богатые русские дети (Rich Russian Kids) в соцсети Instagram.
«Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика», - гласит подпись к публикации.
Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика😂 Даже @gibdd_rf не решаются подъехать👍◼️🇷🇺 Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀
Публикация от Rich Russian Kids (@richrussiankids)
Указаны три автора ролика - @sobolevv, @murataev, @ilya_strekal. Полная версия была снята год назад, нарезку опубликовали только сейчас. Молодой человек за рулем Gelandewagen очень похож на популярного блогера Николая Соболева, указанного среди авторов, сообщают «Вести».
Отметим, что в конце мая депутат Госдумы Сергей Вострецов разработал «закон о мажорах». Он предлагает устраивать внеплановые проверки чиновников и бизнесменов, если их дети совершили грубые административные и уголовные правонарушения.
«Яблоко от яблони недалеко падает. Эта мера — некий сигнал представителям крупного бизнеса и чиновникам, чтобы они начали заниматься своими детьми и родственниками. Мы не должны ждать, пока они уже начнут кого-то убивать, станут реальной угрозой обществу», — заявил Вострецов.
Депутат считает, что примером вызывающего поведения стали «гонки» на Gelandewagen, в которых участвовал сын топ-менеджера «Лукойла» и другие представители «золотой молодежи».
Пока правоохранительные органы Петербурга никак не отреагировали на видео.
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