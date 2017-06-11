Пентагон подтвердил убийство трех американских солдат в Афганистане

Министерство обороны США подтвердило, что трое американских военнослужащих убиты и один получил ранения на востоке Афганистана. По данным ведомства, "обстоятельства инцидента расследуются", и дополнительная информация может быть обнародована позднее.

"Трое военнослужащих США были убиты сегодня (в субботу) на востоке Афганистана, - цитирует ТАСС заявление Пентагона. - (Еще) один военнослужащий США был ранен и эвакуирован (из Афганистана) для оказания медицинской помощи. Идет уведомление их близких".

Ранее появилась информация о том, что американцы погибли в результате атаки афганского солдата в провинции Нангархар. Нападавший был ликвидирован.