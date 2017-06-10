В Аргентине поющий пилот нарушил связь с авиадиспетчерами

В Аргентине пилот, поющий в микрофон самолета, нарушил работу командно-диспетчерского пункта международного аэропорта Эсейса, передает Noticias.

Сообщается, что пилот, не заметив, как включил микрофон и связался с диспетчерами аэропорта, спел сотрудникам воздушной гавани песню и рассказал несколько шуток.

В результате действий пилота другие рейсы и диспетчеры слышали пение пилота, работа командного пункта воздушной гавани была нарушена.

После того как диспетчеру удалось связаться с пилотом, он принес извинения. На безопасность полетов инцидент не повлиял.