Кратовский стрелок семь лет конфликтовал с соседями

«Кратовский стрелок», застреливший четырех человек, на протяжении последних семи лет конфликтовал с несколькими соседями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах . В МВД рассказали также, что это происходило на фоне сильного психического расстройства. «По предварительным данным, у Игоря Зенкова было сильное психическое расстройство», -- сообщил источник.

По его словам, на настоящий момент следователи уже опросили пострадавших, соседей и отца стрелка. В его доме, где в ходе спецоперации начался пожар, до сих пор происходит открытое горение, поэтому завалы еще до конца не разобраны. Местонахождение матери Зенкова пока не установлено.

Днем 10 июня мужчина 1967 года рождения начал стрелять по прохожим из охотничьего карабина "Сайга" из своего домовладения на Пушкинской улице в поселке Кратово. Были убиты четыре человека. Двое находятся в больнице. Есть раненые и среди сотрудников Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ («Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия»).