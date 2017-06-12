Организаторы акции на Марсовом поле призвали оппозицию воздержаться от участия в их мероприятии

В ММО ВПО "Красная Звезда", которая 12 июня проводит на Марсовом поле согласованный реконструкторский фестиваль "Герои четырех эпох", предостерегли оппозицию от участия в их мероприятии, передает "Фонтанка"

Об этом сообщил 11 июня в соцсетях председатель "Красной Звезды" Алексей Лапардин.

"Ваши заказные митинги во имя решения чужих интересов – здесь не уместны. Не надо примешивать политическую тематику в праздник, организованный клубами для жителей и гостей города", – говорится в одном из комментариев в сообществе "Красной Звезды" "ВКонтакте".

"Несмотря на распространяемое в соцсетях мнение о том, что кто-то может использовать наше мероприятие на Марсовом поле для проявления своей политической позиции, сообщаю Вам – этого не будет. Администрация Центрального района согласовала на Марсовом поле 12 июня 2017 года план нашего праздника, в который митинги не входят.

Завуалированное послание о необходимости собрать своих сторонников на празднике, проводимой нашей организацией, может привести к тому, что мероприятие может быть сорвано или использовано для провокаций", – добавил Лапардин.