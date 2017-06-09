Mars отзывает в Британии батончики Galaxy, Maltesers Teasers и Minstrels из-за опасности сальмонеллеза

Производитель шоколадных батончиков, напитков и жевательной резинки Mars отзывает в Великобритании шоколадные батончики Galaxy, а также Minstrels и драже Maltesers Teasers из-за возможного наличия в продукции сальмонелл, сообщает Independent.

Под отзыв попала продукция со сроком годности до 6 мая 2018 года или до 13 мая 2018 года. В компании отметили, что «лишь незначительная часть этой продукции» была поставлена в британские и ирландские магазины, отмечает издание.

Представитель компании также сообщил, что Mars тесно сотрудничает как с властями, так и с покупателями, «чтобы убедиться, что порченная продукция больше не будет доступна для продажи». Он также добавил, что никакие другие бренды компании, независимо от размера упаковок и срока годности, не подверглись отзыву или заражению.