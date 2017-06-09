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Взрывчатку ищут в порту Ниццы среди груза для туристического лайнера – СМИ
Фото: ТАСС/Loop Images/UIG
Французская полиция и спецслужбы разыскивают взрывчатку в порту Ниццы, передает портал Nice Matin.
По предварительным данным, взрывоопасные вещества могут находиться на грузовом поддоне, который предназначался для круизного лайнера Azamara Quest. Информация об опасном грузе поступила около 15:00 (в 16:00 по Москве).
Издание уточняет, что круизный лайнер Azamara Quest плыл из Барселоны и ненадолго остановился в Ницце. В настоящее время в порту работают наряды местной и национальной полиции, а также военнослужащие операции Sentinelle.
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