Пять россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

Туристический автобус столкнулся с грузовиком в турецкой Анталье, среди пострадавших есть россияне. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«По поступившей от туроператора Kilit Global информации, 9 июня в районе 6:40 утра в Анталье в ДТП попал автобус компании TEZ Tour, перевозивший группу туристов (44 человека) из Аланьи в Демре», — цитирует Интерфакс заявление генконсульства России в Анталье.

Он отметил, что при аварии пострадали девять человек, пятеро из которых — российские туристы.

Пострадавшие были госпитализированы. После оказанной им медицинской помощи туристы были отпущены в свои отели.