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При пожаре у Киевского вокзала погибли два человека

При пожаре у Киевского вокзала погибли два человека
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В Москве два человека погибли в пожаре на площади у Киевского вокзала. Возгорание произошло на складе со стройматериалами. Об этом сообщает портал LIFE.
Пламя со строения перекинулось на несколько бытовок. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб столицы. В МЧС обратились к гражданам с просьбой временно воздержаться от посещения района Киевского вокзала. В настоящий момент огонь локализован. В тушении пожара принимают участие 78 спасателей, пожарный поезд РЖД и 24 единицы техники.
Происшествия
РЖД МЧС
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