Главные события у вас в почте
В Афинах шальная пуля убила ребёнка на школьном празднике
В Афинах 11-летний мальчик скончался от огнестрельного ранения в голову. Пуля попала в ребёнка, когда он играл на баскетбольной площадке возле школы. Об этом сообщает издание The National Herald.
Изначально предполагалось, что ребёнок погиб от сильного удара головой об землю, однако истинная причина смерти стала известна после вскрытия тела. Когда стали известны результаты экспертизы, полиция оцепила место происшествия. Пуля от беспорядочной стрельбы в районе детских мероприятий попала в мальчика случайно. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут расследование. По делу есть задержанные, однако точное число подозреваемых в непредумышленном убийстве не разглашается.
Оставить комментарий