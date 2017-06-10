Омск уходит под воду после мощного шторма

Сотни коммунальщиков и сотрудников МЧС ликвидируют последствия мощнейшего шторма, который обрушился на Омск. Град размером с перепелиное яйцо сбивал со стен штукатурку и разбивал стекла машин.

Город в прямом смысле ушел под воду. Улицы города за считанные минуты скрылись под водой. В некоторых местах автомобили передвигались буквально вплавь. Городской транспорт встал. Те немногие автобусы, что отважились выйти на маршрут, на остановках не тормозили, чтобы не заглохнуть.

Заглохшим в воде машинам приходили на помощь пешеходы. Горожане жаловались, что налетевшее ненастье застигло их врасплох. Людей о надвигающейся непогоде никто не предупредил.