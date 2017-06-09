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В Британии сотрудников центра занятости взяли в заложники
В британском городе Ньюкасл вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников центра занятости, сообщает Daily Mail в Twitter.
Издание сообщает, что мужчина вооружен ножом.
Man armed with a knife 'is holding staff hostage at a Job Centre Plus in Newcastle' https://t.co/q9z4khy4QS pic.twitter.com/D2FpA00sfb— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 9 июня 2017 г.
Полиция ведет переговоры с захватчиком. Его требования неизвестны.
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