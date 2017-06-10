Под Пензой в зоне отдыха "Светлая Поляна" в автомобиле сгорел 11-летний ребенок, сообщает "Татар-информ"

Инцидент произошел накануне вечером на реке Вядь. 51-летний местный житель вместе с двумя внуками прибыл на реку рыбачить.

Пока мужчина с одним из мальчиков обустраивал место и надувал лодку, другой ребенок находился в автомобиле "ВАЗ-2107", который был припаркован на берегу.

В какой-то момент "семерка" вспыхнула. Мальчик находившийся в машине погиб на месте.