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США передали семье Чуркина данные медэкспертизы
США передали семье результаты медэкспертизы умершего в Нью-Йорке постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Была проведена медэкспертиза и ее данные были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. Имеет не российская сторона, а его семья», — уточнила Захарова.
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