Источник: в Приморье локомотив сбил четырех детей

В Надеждинском районе Приморского края на железнодорожном перегоне локомотив совершил наезд на детей, в результате происшествия трое погибли, еще один получил серьезные травмы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Вблизи населенного пункта Новый на перегоне Надеждинская-Совхозная Дальневосточной железной дороги локомотив совершил наезд на четверых детей, трое из них погибли, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на месте происшествия железнодорожное сообщение нарушено, ведутся следственные мероприятия.

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