Самолет Korean Air экстренно сел в японской Фукуоке

Лайнер южнокорейской авиакомпании Korean Air совершил сегодня экстренную посадку в аэропорту юго-западного японского города Фукуока из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По его сведениям, самолет следовал по маршруту Пусан - Фукуока. Перед заходом на посадку экипаж сообщил наземным службам о задымлении в кабине, после чего на взлетно-посадочную полосу были отправлены несколько пожарных расчетов.

На борту лайнера находились около 160 пассажиров и членов экипажа. В результате инцидента никто из них не пострадал. Причина задымления пока не определена. Экстренная посадка самолета Korean Air привела к небольшим задержкам в отправке рейсов из Фукуоки.