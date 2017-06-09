В ДТП с автобусом и маршрутками под Тулой погибли четыре человека

В Заокском районе Тульской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов, погибли четыре человека и пятеро пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Отмечается, что авария произошла на 135-км трассы «Крым» в 3:10.

Следовавший из Орла в Москву автобус Mercedes столкнулся с двумя микроавтобусами, стоящими на обочине. В результате погибли четыре пассажира первого микроавтобуса и пять пострадали.

Погибших и пострадавших во втором микроавтобусе и автобусе Mercedes, по предварительным данным, нет.