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В ДТП с автобусом и маршрутками под Тулой погибли четыре человека
В Заокском районе Тульской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух микроавтобусов, погибли четыре человека и пятеро пострадали. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
Отмечается, что авария произошла на 135-км трассы «Крым» в 3:10.
Следовавший из Орла в Москву автобус Mercedes столкнулся с двумя микроавтобусами, стоящими на обочине. В результате погибли четыре пассажира первого микроавтобуса и пять пострадали.
Погибших и пострадавших во втором микроавтобусе и автобусе Mercedes, по предварительным данным, нет.
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