С места схода электрички под Петербургом эвакуированы около 50 человек

Около 50 человек эвакуированы МЧС с места схода вагонов электрички в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о происшествии поступило в 22.40 в четверг.

"По уточненной информации на перегоне "п.Белоостров" электропоезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Кирилловское, сошел с рельсов. Опрокидывания вагонов не произошло. Произошел полный сход двух вагонов и частичный сход одного вагона. До прибытия спасательных подразделений эвакуировано около 50 человек", — отмечается в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады ОЖД, бригады скорой медицинской помощи.

"Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — отмечают в ведомстве.

ГУМЧС России по Санкт-Петербургу совместно с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга организована развозка пассажиров до ближайшего населенного пункта – города Сестрорецка.

Сообщается, что в результате происшествия контактный провод не поврежден, железнодорожные пути также без повреждений. "На данном участке находится три пути, заблокирован один, по двум другим организовано движение поездов", — говорится в сообщении.