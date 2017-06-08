В четверг в Зеленограде похоронили четверых из девяти жертв кровавой бойни в садоводческом товариществе под Тверью — Ивана Зангоряна, Людмилу Высоцкую, Славу Савельева и его бабушку Галину. Они были соседями по даче и на кладбище будут лежать рядышком. Адвокат, представляющий интересы выжившей в этой мясорубке Марины Коныгиной, в беседе с «МК» настаивает: погибших той ночью могло быть и меньше. Если бы сотрудники полиции сразу отреагировали на звонок девушки. Но в полиции ей не поверили. И еще несколько раз перезванивали, пока не услышали в трубке выстрелы. Только после этого якобы наряд выехал на место ЧП. Полиция отвергает эти упреки.

По подсчетам адвоката Андрея Мишонова, от первого звонка Марины — подруги Савельева — и до приезда наряда в садоводческое товарищество прошло минут 40. А возможно, даже больше часа.

— Когда все началось, Марина ложилась спать на втором этаже. Примерно в 2.35 она услышала выстрел, выглянула в окно и увидела электрика с ружьем. Она тут же спряталась под одеялом и стала звонить в полицию. Первый вызов был сделан в 2.41. Она сообщила, что на участок ворвался посторонний с ружьем и убил человека. Но со слов Марины, с первого раза ей не поверили. И девушке пришлось перезванивать еще раз, — возмущается Андрей Мишонов. — Но даже тогда вызов не приняли. Еще три раза ей на мобильный перезванивали полицейские. Марину спасло то, что телефон она поставила на беззвучный режим. В противном случае Егоров мог бы услышать звонок — и девушка вряд ли бы спаслась.

Впрочем, в полиции озвучили совсем другие данные. Со слов участкового Александра Котенкова , который в ту ночь первым прибыл на место ЧП, вызов в редкинское отделение поступил в 2.50. А уже через 10 минут участковый подъехал на место, стал наблюдать за ситуацией и ждать прибытия помощи. Подмога в лице инспектора ГИБДД подъехала еще через 10 минут. К слову, именно столько ехать от Редкина до дачных участков, где разыгралась трагедия.

«Подойдя к дому №27, мы увидели, что мужчина на веранде таскает какие-то предметы. Только потом поняли, что это трупы. В руках у него ничего не было, решили, что надо действовать, пока не поздно», — рассказали полицейские на пресс-конференции. Сотрудники дождались, пока Егоров наклонится, подбежали и скрутили убийцу: «На руки мы ему надели наручники, а ноги скрутили проволокой».

Если исходить из этих данных, то на всю спецоперацию должно было уйти максимум тридцать минут. Спрашиваю у адвоката, не могла ли его подзащитная перепутать время? Ведь если ты сидишь под одеялом, а рядом расхаживает убийца с ружьем, минуты растягиваются на часы.

— Могла. Но если сопоставлять действия, которые произвел Егоров, со временем до приезда полиции, получается явно не 10 и не 20 минут. А минимум сорок. А то и час. Сами посчитайте: он сперва убил нескольких человек на участке перед домом, потом зашел внутрь строения и произвел там несколько выстрелов. Далее электрик отправился на соседний участок — там убил троих человек. Затем одно тело он поместил в багажник автомобиля, другие перенес в первый дом. На все это требуется минут двадцать. Кроме того, со слов моей подзащитной, он раздел убитых, видимо, надеясь, что без одежды их будет сложнее опознать. На это требуется еще минут десять. Затем помыл руки, нашел где-то бензин. Нужно также учесть, что он дважды заходил в дом, в котором спряталась Марина, проверял, не осталось ли там живых.

На днях Марине Коныгиной (которую, к слову, до сих пор не признали потерпевшей) еще раз пришлось пережить страшные события той ночи — девушку доставили на участок для проверки показаний на месте. А затем повезли на опознание.

— Знаете, Марина очень сильная девушка. Ее всю трясло, но она нашла в себе силы подробнейшим образом рассказать, как развивались события в ту ночь, — говорит адвокат. — Более того, ей сперва предложили провести процедуру опознания без возможности визуального контакта с подозреваемым. Но Марина настояла на том, чтобы перегородок не было. «Хочу посмотреть ему в глаза и хочу, чтобы он меня видел», — сказала девушка полицейским.

— Вы ведь тоже там присутствовали? Какое впечатление на вас произвел подозреваемый? Как он себя вел?

— Ни разу не поднял глаза и не проронил ни слова. Только имя свое назвал. А вообще мне показалось, что это человек, съедаемый комплексами, которые, возможно, идут из детства. Он очень маленького роста, скорее всего, в школе его дразнили. По типажу это такой деревенский мужик: загорелый, коренастый, широкоплечий.

— Что Марина помнит о том вечере? Убитые пригласили Егорова в гости?

— Нет, он сам пришел. С какой целью он заглянул к ним на участок, девушка не может понять. Вроде бы был какой-то разговор об электрике. Но ничего конкретного Марина не слышала. Дело в том, что диалог с ним вел ее молодой человек Слава. Егоров уже был во взвинченном состоянии, а потому мужчины попросили его покинуть участок. И он даже не ушел — убежал куда-то...

— Его оскорбляли? Так утверждает адвокат Егорова.

— Нет, все были на позитиве — выходной, они танцевали медленные танцы, жарили шашлыки. Да, разговор про армейскую службу был. Егоров сказал, что служил в десантных войсках. Его попросили назвать номер части, он не смог. На что кто-то кинул реплику: мол, как же ты служил, если не можешь даже номера части назвать. На этом перепалка закончилась.

— По словам адвоката Егорова, все, включая ее подзащитного, были в тот день сильно пьяны. Якобы по два литра водки выпили...

— Про электрика Марина ничего сказать не может — она с ним не разговаривала. Сама она выпила полстакана вина. Что пили остальные, я не спрашивал. Наверное, водку. Но сильно пьяных, кто мог не контролировать свои действия, в компании, со слов Марины, не было.

Странная ситуация получается и с карабином Егорова. Если верить его адвокату, «Сайгу» электрик прикупил для охоты на уток. Но Андрей Мишонов утверждает, что это совсем не так:

— Знаю от следователей, что эту «Сайгу» электрик купил для самообороны. Его мать рассказала, что якобы неподалеку находится колония, откуда часто бегут преступники. И оружие было приобретено ее сыном с целью самозащиты. Кроме того, Егоров прикрутил к карабину еще два магазина с патронами. Для охоты такого большого количества патронов одномоментно не нужно — человек может перезарядить ружье...