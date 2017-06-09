Рассыпавшему купюры байкеру вернули еще несколько миллионов рублей

Мотоциклисту, который потерял крупную сумму на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге, вернули уже половину разлетевшихся денег. Как сообщает "Фонтанка", после многочисленных публикаций в СМИ очевидцы инцидента принесли в полицию еще 4 млн рублей – таким образом, из 12 потерянных миллионов "нашлись" уже 6 млн рублей. "Вот, на ЗСД подобрали. Наверное, их кто-то ищет", - рассказал правоохранительным органам пенсионер, который подобрал пятитысячные купюры на дороге.

Напомним, 8 июня в полицию обратился местный предприниматель, который заявил, что 6 июня, когда он ехал по ЗСД, у него из рюкзака выпали накладные и 12 млн рублей. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.