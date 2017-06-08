В Орле на девять лет осудили известного украинского спортсмена

В Орле областная судебная коллегия оставила в силе приговор Советского райсуда по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Украины Александра Григоренко . Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Григоренко является мастером спорта международного класса. В частности, он выступал на соревнованиях по велосипедному спорту в составе континентальной команды AMORE VITA TEAM. Спортивную карьеру начал в 2004 году. Однако в 2015-м сменил профиль.

Как следует из материалов дела, в Киеве с ним связался неустановленный следствием мужчина и предложил некую работу в России. Григоренко стал курьером по доставке "легальных курительных смесей" с зарплатой 1000 долларов США в месяц. В Орел он прибыл 13 июня 2015 года, а уже через неделю его задержали с поличным. У спортсмена изъяли 440 граммов синтетических наркотиков.

Как установил суд, задачей курьера была расфасовка наркотика и закладка в тайники. Григоренко приговорили к девяти годам заключения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Он обжаловал приговор, представив положительные характеристики. Их них следует, что осужденный - "призер всеукраинских и международных соревнований, добросовестный и целеустремленный спортсмен".

Однако была учтена тяжесть совершенного им преступления. Приговор районного суда оставлен без изменений и уже вступил в законную силу.