В Петербурге мотоциклист выбросил 12 миллионов на ветер

В Санкт-Петербурге у мотоциклиста на большой скорости раскрылся рюкзак, из которого высыпались деньги на сумму 12 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка»

Инцидент произошёл 6 июня на 24-м километре Западного скоростного диаметра (ЗСД). Денежные купюры номиналом пять тысяч рублей, разбросанные по трассе, быстро привлекли внимание других водителей. К сбору денег присоединялись и водители дорогих иномарок. Судя по записи камеры видеонаблюдения, больше всех собрал водитель Range Rover. Сотрудник ЗСД Азиз, проезжавший мимо, собрал 1,5 миллиона рублей и передал их своим руководителям, которые в свою очередь передали деньги полиции . Всего предпринимателю было возвращено два миллиона рублей.

По данным журналистов, 8 июня в правоохранительные органы Приморского района обратился 40-летний бизнесмен, заявивший об утрате денег. Помимо денежных средств, были утрачены товарные накладные. На вопрос сотрудников полиции, почему мужчина обратился в правоохранительные органы только спустя два дня, предприниматель заявил, что ему было необходимо посоветоваться с юристом.