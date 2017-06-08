«Русь сидящая» назвала причину обысков

Правозащитная организация "Русь сидящая" на своей официальной странице в фейсбуке сообщила причину обысков, прошедших в офисе.

"Гласное оперативно-розыскное мероприятие "обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" (генерал-майор Козлов)" длилось с 10 до 13 часов - доследственная проверка на предмет хищения бюджетных средств. Но бюджетных средств у нас нет", - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что в ходе обыска были изъяты два документа.

Ранее сообщалось, что в офисе "Руси сидящей" проходит обыск.