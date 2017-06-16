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СКР возбудил дело по факту выдачи экспертного заключения о «пьяном» мальчике
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту выдачи экспертного заключения о содержании в крови погибшего в ДТП мальчика алкоголя. Об этом сообщает портал LIFE.
«Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приёма сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила в городе Железнодорожном шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Семья погибшего обратилась в правоохранительные органы с требованием провести повторный анализ. Кроме того, местные правоохранительные органы в течение месяца отказывались возбуждать уголовное дело. За это время была уничтожена часть доказательств. Дело взяла под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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