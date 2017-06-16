СКР возбудил дело по факту выдачи экспертного заключения о «пьяном» мальчике

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту выдачи экспертного заключения о содержании в крови погибшего в ДТП мальчика алкоголя. Об этом сообщает портал LIFE

«Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приёма сведений ГСУ СК России по Московской области по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП, возбуждено уголовное дело о халатности», — говорится в сообщении.