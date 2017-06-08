В США началось расследование загадочного убийства 18-летнего россиянина

Собеседник "РГ" пояснил, что в подобных случаях правоохранительные органы Соединенных Штатов не привлекают к сотрудничеству российских дипломатов, а "консульство не уполномочено принимать участие в расследовании". "Информируют о происшествиях с российскими гражданами плохо, - признал Николай Лахонин . - Узнаем обо всем из СМИ". Так произошло и на этот раз. О том, что случилось с Артемом и его одноклассником, написала газета The Washington Post . Поздно вечером на пульт службы спасения 911 поступило сообщение о стрельбе. Один из жителей Монтгомери-Виллежд услышал не менее полутора десятка выстрелов. Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили в еще заведенной "Хонде" тела двух молодых людей, скончавшихся от многочисленных ранений. За рулем находился Шади. Полицейское управление Монтгомери объявило награду в 10 тысяч долларов за любые сведения, которые помогли бы выйти на след убийц мальчишек.

"Утром он был в школе на репетиции церемонии награждения, затем провел время с друзьями, а часов в шесть вечера пришел домой поужинать. Потом подъехал его закадычный друг, с которым они общались последние два месяца. Раньше я его не видела, его зовут Шади. Я о нем ничего не знаю, видела его только один раз", - рассказала телеканалу RT мать Артема Юлия Тевелов. Впоследствии она не могла дозвониться до сына, который собирался вместе с Шади развозить дополнительные пригласительные билеты на выпускной. А ночью в дом Юлии приехали полицейские и сообщили страшное известие. "Нам ничего не говорят, - признает женщина. - Единственное, что они сказали: это, скорее всего, не просто так. Просто так 22 пули не всаживают. Это какой-то урок или они оказались случайно не в том месте, не в то время". По решению семьи, Артем Зиберов будет похоронен в Москве, где у него также остались родные и друзья.

Известно, что в США он уже много лет жил вместе с матерью и отчимом, который рассказал телеканалу Fox News , что не имеет ни малейшего представления о том, что же могло произойти. Артем не был "трудным" подростком, не ввязывался в "плохие" истории. Судя по всему, он прекрасно освоился в новой стране, ладил с одноклассниками. В соцсети Facebook у него 156 друзей, большинство - именно местные ребята. По признанию потрясенного директора школы Джимми Д'Андреа, знавшего убитых пять лет, они были яркими людьми и блестящими учениками. После выпускного собирались вместе отправиться к океану. На следующей неделе их семьям передадут те самые дипломы, которые юношам так и не довелось получить лично. Артем Зиберов погиб за день до выпускного и за три дня до своего 19-летия. "Он подписывал свои работы "единственный и неповторимый Артем", - вспоминает директор.

Выходец из России был очень амбициозным молодым человеком. Он свободно владел двумя иностранными языками, недавно взялся еще и за японский. Артем собирался изучать международные отношения в Университете Мэриленда. По словам его матери, он много читал и уделял занятиям не менее четырех часов в день. Ну а в свободное время увлекался сноубордом и компьютерной техникой. Отчим Артема Зиберова рассказал, что он успешно совмещал учебу с работой и состоял в скаутском движении. Более того, в 2015 году получил высший ранг американских бойскаутов Eagle Scout ("Скаут Орел"), которого удостаиваются лишь 4 процента всех "лазутчиков" за особые отличия. Вожатый Карл Молин вспоминает Артема как уравновешенного и увлеченного юношу, очень дружелюбного, отзывчивого и всегда готового прийти на помощь. Неслучайно его выбрали "старшим патрульным" - это лидерская молодежная позиция бойскаутском отряде. В школе Артем учился по продвинутой программе Advanced Placement на университетском уровне и сдал экзамены с отличием, был также лауреатом президентской образовательной премии.

"Они были нормальными ребятами, - говорит мать одного из одноклассников погибших школьников. - Играли в баскетбол, ходили на вечеринки, интересовались девочками. Артем был из тех, кто готов отдать со своего плеча последнюю рубашку". Однажды ветреным холодным днем Артем, и правда, отдал ее сыну свою куртку. Друзья вспоминают его искрометное чувство юмора и способность развеселить кого угодно. Подружка Артема Бабу Самьюкда рассказывает, как однажды он испек на ее день рожденья печенье в форме собаки - в знак их общей любви к животным. Артем и Бабу родились в один день и всегда отмечали праздник вместе. В этом году девушка впервые за много лет осталась одна, но не может в это поверить. Также тепло отзываются друзья и об убитом Шади Наджаре, который был единственным ребенком в своей семье и похоронен по мусульманскому обычаю.