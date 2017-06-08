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На Колыме введен режим ЧС из-за разрушения трассы в порт Магадана
Фото: МЧС РФ
В четверг в Магаданской области был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как была разрушена единственная трасса, соединяющая столицу Колымы и Морской торговый порт Магадана, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Магадана. Отмечается, что режим ЧС ввел губернатор области Владимир Печеный.
Введение режима ЧС связано с разрушением дороги по пути в Морской торговый порт Организована работа по обеспечению безопасного проезда по улице Портовое шоссе к Морскому торговому порту и другие мероприятия , - говорится в сообщении ведомства.
Нужно отметить, что Морской торговый порт это единственный путь доставки большей части грузов в регион. Таким образом Магадан снабжают продуктами питания, лекарствами, техникой и топливом.
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