На Колыме введен режим ЧС из-за разрушения трассы в порт Магадана

В четверг в Магаданской области был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как была разрушена единственная трасса, соединяющая столицу Колымы и Морской торговый порт Магадана, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Магадана. Отмечается, что режим ЧС ввел губернатор области Владимир Печеный

Введение режима ЧС связано с разрушением дороги по пути в Морской торговый порт Организована работа по обеспечению безопасного проезда по улице Портовое шоссе к Морскому торговому порту и другие мероприятия , - говорится в сообщении ведомства.

Нужно отметить, что Морской торговый порт это единственный путь доставки большей части грузов в регион. Таким образом Магадан снабжают продуктами питания, лекарствами, техникой и топливом.