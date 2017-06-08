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Газета.Ru

В результате мятежа в мексиканской тюрьме погибли семь человек

В результате мятежа в мексиканской тюрьме погибли 7 человек
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В результате мятежа в тюрьме на севере Мексики в городе Сьюдад-Виктория погибли семь человек, 13 пострадали, передает Associated Press.
Для подавления мятежа сотрудникам правоохранительных органов и охранникам учреждения пришлось открыть стрельбу.
В данный момент контроль над тюрьмой установлен, по факту инцидента идет проверка.
Ранее в Мексике толпа напала на россиянина Алексея Макеева за видео с оскорблением местных жителей.
Мексика Происшествия
Associated Press
МВД
Алексей Макеев
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