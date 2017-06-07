Полиция подтвердила, что убитый в США был гражданином России

Убитый в Мэриленд 18-летний Артем Зиберов был гражданином России, сообщили РИА Новости в полицейском управлении уезда Монтгомери штата Мэриленд.

"Мы можем подтвердить, что он гражданином России", — сказал представитель полиции. Ранее в участке заявили, что не обладают информацией о гражданстве погибшего. Информации о том, какой статус был у молодого человека в США, пока нет.

Посольство России в США связалось с госдепартаментом , чтобы получить дополнительную информацию об совершенном убийстве.

Двое молодых людей — 18-летний Артем Зиберов (Artem S. Ziberov) и 17-летний Шади Ади Наджар (Shadi Adi Najjar) — были застрелены вечером в понедельник в автомобиле в жилом районе близ Монтгомери Вилледж. Расследование инцидента продолжается, подозреваемых пока нет. За любые сведения о нападавших полиция объявила вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.