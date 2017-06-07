«Cына» Валерия Леонтьева ранили ножом в грудь в Москве

«Сын» Валерия Леонтьева Александр Богданович получил ножевое ранение в грудь. Мужчина был госпитализирован. Об этом сообщает портал LIFE

Богданович получил ранение в драке с соседом. По версии оппонента певца 63-летнего Дмитрия Логинова, артист первым на него напал и сам наткнулся на нож. Причиной драки стал конфликт из-за собак мужчин, сцепившихся около месяца назад во дворе. Участники потасовки написали друг на друга заявления в полицию.

В светских кругах Александра Богдановича считают внебрачным ребёнком Леонтьева.