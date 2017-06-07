СК: отравившимся в Чите детям дали наркотики в обертках конфет Roshen

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пятерых детей в Чите синтетическими наркотиками, которые им дал в обертках из-под конфет Roshen «Бешеная пчелка» неизвестный мужчина, передает ТАСС

«В ходе доследственной проверки установлено, что дети отправились синтетическим наркотическим средством. По данному факту следственными органами СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста» УК России», — сообщил представитель Следственного управления СК по региону Егор Марков

Он также сообщил, что на экспертизу были направлены конфетные обертки и другие предметы, на которых было обнаружено наркотическое вещество синтетического происхождения.