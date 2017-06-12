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Вертолеты МЧС эвакуируют пострадавших в ДТП в Забайкалье
Вертолёты Ми-8 МЧС России задействованы для эвакуации пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Петровск-Забайкальским районом Забайкальского края.
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что дополнительно к месту аварии направлены оперативные группы краевого ГУ МЧС по Забайкальскому краю, травматологи, психологи МЧС и министерства здравоохранения края.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием автобуса. Отмечалось, что в результате ДТП погибли 11 человек.
В Минздраве заявили, что состояние 34 пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.
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