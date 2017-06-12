Вертолеты МЧС эвакуируют пострадавших в ДТП в Забайкалье

Вертолёты Ми-8 МЧС России задействованы для эвакуации пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Петровск-Забайкальским районом Забайкальского края.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что дополнительно к месту аварии направлены оперативные группы краевого ГУ МЧС по Забайкальскому краю, травматологи, психологи МЧС и министерства здравоохранения края.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием автобуса. Отмечалось, что в результате ДТП погибли 11 человек.