Обломки пропавшего в Мьянме военного самолета нашли в море

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.

Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.