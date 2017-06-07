В Вильнюсе нашли девять мешков с человеческими костями

Девять строительных мешков с фрагментами человеческих костей обнаружены в среду в Старом городе Вильнюса между домами, сообщила пресс-служба вильнюсской полиции.

"В полицию в среду обратилась женщина, которая утверждала, что на улице Лейиклос между домами замечены человеческие кости. После проверки инспекторами полиции подтвердили, что на улице лежат фрагменты человеческих костей", — говорится в сообщении.

На фотографиях с места происшествия видно, что кости сложены в мешки вместе со строительными отходами. Позже полиция сообщила, что, по предварительным данным, в 2015 году земельный участок купило частное лицо, началось строительство. Однако после того, как местные жители не согласились со строительством здания, стройка была прекращена.

"Считается, что кости были выкопаны и сложены в мешки два года назад, во время провидимого тогда строительства. В настоящий момент, приводя в порядок территорию, мешки с костями были замечены и о них впервые сообщили в полицию", — добавили в ведомстве.

Ранее на этом месте не раз находили человеческие кости, так как в XIX веке там находилось кладбище. Проводится досудебное расследование по установлению возраста костей и причин смерти тех, кому они принадлежат.