В СК рассказали, почему подростки избили московскую школьницу

Светлана Петренко. Причиной избиения школьницы ее сверстницами в лесополосе в Москве стала ревность, заявила официальный представитель Следственного комитета России

По версии следствия, группа девочек жестоко избила свою сверстницу в лесополосе в Москве. Школьницы наносили множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, отметили в СК. Следователи полагают, что при этом присутствовали молодые люди, которые снимали все на видео, а после опубликовали ролик в интернете. Было возбуждено уголовное дело об истязании группой лиц, совершенном в отношении несовершеннолетнего лица.

"Следователям… удалось выяснить, что события имели место 2 июня 2017 года, а в основу конфликта легла ревность одной из нападавших девочек. Уже установлены и допрашиваются все участники произошедшего. Следствие намерено досконально разобраться в этой ситуации и дать объективную юридическую оценку действиям каждого отдельно взятого участника и зрителя произошедшего: от зачинщика до автора ролика и лица, выложившего самосуд на всеобщее обозрение", — сказала Петренко.

Он добавила, что в Следственный комитет вскоре будут приглашены родители школьников и представители школ, в которых они учатся. В рамках расследования следователи проверят роль учебных учреждений, контролирующих органов и остальных структур, которые должны были отвечать за профилактику преступности среди детей, и дадут их действиям правовую оценку.

Кроме того, по словам Петренко, следователи проверят на соответствие закону действия СМИ, которые растиражировали видео со сценами насилия в отношении ребенка.