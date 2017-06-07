"Мне подписан приговор": Андрей Губин пытается выбраться из пропасти

Поп-идол 1990-х, автор хитов, которые пела вся страна, любимец девушек — легендарный "мальчик-бродяга" Андрей Губин 15 лет назад резко пропал с телеэкранов. Поклонники гадали: что случилось с любимым артистом?

В прессу то и дело попадали сообщения о том, что 43-летний Андрей Губин тяжело болен, его преследует черная полоса, а кроме того, он очень тяжело переживает расставание с невестой.

В программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которая вышла 6 июня, Андрей Губин прервал молчание и рассказал, что с ним происходит в последние годы.

Артист признался, что у него, действительно, очень редкая болезнь, из-за которой не может создать семью, он испытывает серьезные боли и в последнее время стал терять слух.

Сделал Андрей Губин на программе и еще одно сенсационное признание: у него есть врачи, которые 10 лет преследуют его и подписали ему смертный приговор.

В подтверждение этих слов артист вспомнил ДТП в Сочи, и в котороv он чудом остался жив. Губин считает, что аварию подстроили его недоброжелатели, и это было покушением на его жизнь.

Однако, несмотря на тяжелейшие жизненные обстоятельства, Андрей Губин надеется, что у него все еще наладится, он встретит свою единственную женщину, с которой создаст семью, а недоброжелатели оставят его в покое.