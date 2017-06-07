На МКАД «Ниссан» врезался в БТР, пострадал водитель иномарки

Лихач-автомобилист врезался в сломавшийся на МКАДе БТР и получил травмы в ночь на 7 июня. Московские полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

Как стало известно «МК», ДТП произошло в 4.10. БТР с подмосковными номерами (автомобиль принадлежит военной части из поселка Селятино) стоял на обочине МКАД в районе 52 километра менее минуты — у бронетранспортера перегрелся двигатель.

Управлял БТР 20-летний младший сержант, состоящий на должности механика-водителя. Он решил дождаться, пока двигатель охладится, как почувствовал удар сзади — бронемашину протаранила легковушка «Ниссан Альмера».

За рулем находился 28-летний житель подмосковного Домодедова, судя по всему, он превысил скорость. Лихач получил черепно-мозговую травму, вывих правого бедра и был отправлен в больницу.

Водитель иномарки — не слишком дисциплинированный — с начала 2017 года имеет пять нарушений (в их числе, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил остановки и парковки). Впрочем, у водителя БТР немногим меньше нарушений — четыре. Так, полицейские штрафовали механика-водителя за управление неисправным транспортным средством.