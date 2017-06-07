Стали известны подробности убийства 18-летнего россиянина в США

Восемнадцатилетний россиянин Антон Зиберов был убит в американском штате Мэриленд 5 июня. Помимо него, неизвестные застрелили 17-летнего Шади Ади Наджара. Их тела обнаружили в припаркованном автомобиле с огнестрельными ранениями головы в Монтгомери-Виллидж. C 2009 году Зиберов состоял на консульском учете в посольстве РФ в Вашингтоне.

Как сообщил телеканал Fox 5, погибшие отмечали окончание школы. При этом Наджар был найден на водительском сидении, тогда как Зиберов находился на переднем пассажирском.

Человек, сообщивший в службу 911 о беспорядке в районе, услышал несколько выстрелов. «Он услышал от шести до восьми выстрелов, — рассказал диспетчер. — Он не знал, из какого оружия стреляли. Но это был не единственный выстрел».

Прибывшие на место полицейские нашли автомобиль Honda с заведенным двигателем и включенными фарами. Камеры наружного наблюдения зафиксировали звуки нескольких выстрелов и автомобиль, покидающий место происшествия.

Как рассказал отец Наджара, юноши погибли в ночь накануне выпускного. В среду, 7 июня, они должны были окончить школу в статистически обособленной местности Джермантаун (Germantown).

Отчим Зиберова Пол Вагнер (Paul Wagner) рассказал телеканалу, что не знает, по какой причине юноша находился в Монтгомери-Виллидж в ту ночь. Артем был скаутом, подрабатывал и собирался поступать в Университет Мэриленда осенью.

У полиции пока нет ни подозреваемых, ни мотива убийства. За любую информацию о произошедшем объявлена награда в 10 тысяч долларов.