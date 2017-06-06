Государственный обвинитель попросил приговорить лидера запрещенного в России движения "Реструкт" националиста Максима Марцинкевича , известного по прозвищу "Тесак" к 11,6 годам лишения свободы. Об этом "Газете.Ru" сообщил адвокат подсудимого Сергей Аредаков.

"Сегодня у нас начались прения сторон, в ходе которых прокурор попросил назначить ему наказание в виде 11 с половиной лет лишения свободы", - сказал адвокат.

Всего по делу "Реструкта" проходят 10 человек, часть из которых содержится под стражей, а часть ходит под подпиской о невыезде.

Марцинкевичу предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 282 (разжигание межнациональной розни), ч. 2 ст. 162 (разбой), ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК России. Марцинкевич был этапирован в СИЗО-1.